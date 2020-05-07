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В Крыму задержан член ячейки запрещенной организации
Фото: МВД по РК

В Крыму задержан член ячейки запрещенной организации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:57 07.05.2020

В Крыму сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УФСБ России по РК и г. Севастополю, при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержан член ячейки запрещенной в ряде регионов РФ организации, признанной решением суда экстремистской.

Уточняется, что задержание прошло в Симферополе. В ходе санкционированного судом обыска по месту жительства подозреваемого – 38-летнего жителя Симферопольского района, полицейские обнаружили запрещенные предметы, в том числе составные части огнестрельного оружия.

Отделом дознания МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.222 Уголовного кодекса РФ (незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – до двух лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Оперативные мероприятия продолжаются.

В Крыму задержан член ячейки запрещенной организации

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