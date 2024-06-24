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В у задержан «оборотень в погонах». Работал на спецслужбы Украины
Фото: НАК

В Крыму задержан «оборотень в погонах». Работал на спецслужбы Украины

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 13:42 24.06.2024

В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержан агент СБУ, имевший доступ к закрытым базам личных данных граждан. Информацию он передавал украинской стороне, — рссказал собеседник агентства.

По его словам, злоумышленник ранее служил старшим следователем в МВД Крыма в Симферополе. Операцию по его задержанию проводили оперативники ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Официального подтверждения информации РИА Новости нет. Впрочем, ряд Telegram-каналов и СМИ также распространяют эту информацию, со ссылкой на свои источники. В частности, приводятся такие данные:

Мужчина стал сотрудником внутренних органов восемь лет назад. Служил в контрольно-методическом отделе Министерства внутренних дел, был в звании майора. Сотрудники центра «Э» вместе с УСБ МВД Крыма узнали, что на протяжении всего времени он передавал личные данные российских и украинских граждан из засекреченных баз службе безопасности незалежной.

 

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