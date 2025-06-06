В Крыму задержан очередной пособник мошенников по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

Сотрудниками крымской полиции был задержан 18-летний житель Красногвардейского района, который решил подработать курьером у телефонных мошенников.
Злоумышленники, находящиеся за пределами страны, действовали дистанционно, по давно отработанной схеме: звонили пенсионерам, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, и сообщали, что их близкие попали в ДТП и срочно нуждаются в помощи. Сначала «работодатель» отправил юношу к пожилому мужчине в Нижнегорский район, где он забрал более 500 тысяч рублей на «лечение» пострадавших в дорожной аварии, которую якобы устроила его дочь. В тот же день курьер прибыл в Симферопольский район к 87-летней женщине. Пенсионерка передала более 100 тысяч рублей для «спасения» своей дочки от уголовного преследования за совершенное ДТП. Все деньги, полученные незаконным способом, пособник мошенников перевёл через банкомат на указанный счёт. Вознаграждение за проделанную работу ему обещали выплатить позже. Злоумышленника полицейским удалось установить и задержать на следующий день, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.
Оперативно-розыскные мероприятия были осуществлены сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым, отдела уголовного розыска ОМВД России по Нижнегорскому району совместно с коллегами из Симферопольского района.
По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, которое может грозить согласно санкции статьи – лишение свободы на срок до шести лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике
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