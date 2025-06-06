В Крыму задержан очередной пособник мошенников по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

Оперативно-розыскные мероприятия были осуществлены сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым, отдела уголовного розыска ОМВД России по Нижнегорскому району совместно с коллегами из Симферопольского района.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, которое может грозить согласно санкции статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике