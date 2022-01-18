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В Крыму задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении
Иллюстрация: ВК

В Крыму задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:47 18.01.2022

В Крыму полиция задержала жителя Нижнегорского района. Мужчина, 1988 года рождения подозревается в заведомо ложном сообщении.

Установлено, что накануне мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил о якобы существующей угрозе безопасности граждан в Симферополе, — сообщили в МВД по РК.

Уточняется, что телефонный «террорист» сообщил о «минировании» площади Ленина в крымской столице. В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность, местонахождение злоумышленника и задержали его.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ. Спектр наказания широк: от крупного штрафа до принудительных работ на 3 года.


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