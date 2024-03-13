В Крыму задержаны два курьера из Сочи, работавших на мошенников

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из отдела полиции Феодосии пресекли противоправную деятельность молодых людей, прибывших в Крым из Краснодарского края.

В полицию Феодосии обратились две местные жительницы в возрасте 78 и 88 лет, ставшие жертвой мошенников. На их стационарные телефоны позвонили неизвестные и сообщили пенсионеркам, что их родственники попали в ДТП. Для оказания помощи пострадавшим, а также во избежание уголовной ответственности со стороны их виновных родственников они просили собрать денежные средства и передать курьеру. Не перепроверив информацию, гражданки согласились на условия мошенников и передали денежные средства в общей сумме более 300 тысяч рублей, — сообщили в МВД по РК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых — ранее не судимых 19-летних жителей г. Сочи, исполнявших роли курьеров в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Молодые люди задержаны в Феодосии на съемной квартире.

Один из парней нашел «подработку» в сети Интернет и предложил своему знакомому отправиться в Крым, на что последний согласился. Установлено, что один из задержанных причастен к совершению мошенничества в г. Керчи, где он завладел денежными средствами, полученными от 86-летней местной жительницы в сумме 210 тысяч рублей, — рассказали в полиции.

Следователями ОМВД России по г. Феодосии и УМВД России по г. Керчи в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).