В Крыму задержаны двенадцать неонацистов, готовых выступить на стороне ВСУ

12 членов неонацистской группировки «Белая масть» задержаны в Республике Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Задержания проходили 16 и 17 апреля. Изъяты холодное и стрелковое оружие, патроны, экстремистская литература, атрибутика националистов в местах жительства участников группировки.

Также обнаружены средства связи, которые задержанные использовали для распространения экстремистского контента, в телефонах радикалов силовики обнаружили переписки с лидерами Вооруженных сил Украины, террористических организаций «Русский добровольческий корпус» и «Азов» (обе запрещены в РФ).

Основателем крымской ячейки является 24-летний молодой человек. Как сообщил собеседник агентства, по заданию куратора ВСУ мужчина должен был сформировать отряд националистов в Крыму и перебросить их на Украину для участия в боевых действиях против России. Сейчас решается вопрос о возбуждении ряда уголовных дел.

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Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», радикалов брали в Симферополе, Евпатории, Ялте, Севастополе и Керчи. Правоохранители нашли оружие, экстремистскую литературу и символику, в гаджетах — переписки с ВСУшниками. Крымскую ячейку организовал 24-летний Михаил Мауров, сейчас он скрывается в Грузии. Он вербовал новичков, устраивал тренировки и учил готовить «коктейли Молотова». Чтобы никто ни о чём не догадался, всё это делал под флагом России. Мауров планировал уехать на Украину, чтобы вступить в запрещённый в РФ террористический «Легион Свободы России».