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В у заезжая диверсантка хотела взрывать машины с буквой Z

В Крыму заезжая диверсантка хотела взрывать машины с буквой Z

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:21 05.09.2024

В Крыму республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Брянской области.

По версии следствия, обвиняемая, сотрудничая с представителем службы безопасности Украины, в ноябре 2023 года приехала на территорию Республики Крым, где прошла видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств. В дальнейшем женщина изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом «Z», — сообщили в надзорном ведомстве.

Совершить террористический акт обвиняемая так и не смогла, поскольку была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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