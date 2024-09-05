В Крыму заезжая диверсантка хотела взрывать машины с буквой Z

В Крыму республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Брянской области.
По версии следствия, обвиняемая, сотрудничая с представителем службы безопасности Украины, в ноябре 2023 года приехала на территорию Республики Крым, где прошла видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств. В дальнейшем женщина изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом «Z», — сообщили в надзорном ведомстве.
Совершить террористический акт обвиняемая так и не смогла, поскольку была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: прокуратура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: прокуратура Крыма