В Крыму зафиксировали 12 фактов дистанционного мошенничества

По итогам минувших трёх дней, с 8 по 10 октября, органами внутренних дел в Республике Крым зарегистрировано 12 фактов мошенничеств, совершенных дистанционным способом.

Некоторые из случаев связаны с обманом через сайты бесплатных объявлений, а также соцсети. Часть преступных эпизодов касается деятельности мошенников, которые представлялись гражданам сотрудниками банковских учреждений. Также установлен факт совершения дистанционного мошенничества, когда с неизвестного номера потерпевшей позвонил злоумышленник и сообщил, что её сын является виновником ДТП и для урегулирования вопроса нужно перечислить денежные средства. В разных случаях потерпевшие теряли от 3 тысяч до 100 тысяч рублей. Общая сумма ущерба, нанесенного за сутки 12-ти потерпевшим, составила более 320 тысяч рублей. Дистанционные мошенничества за минувшие трое суток зарегистрированы в Саках, Симферополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Кировском, Красногвардейском и Белогорском районах, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Как правило, говорят специалисты, злоумышленники при реализации своей преступной деятельности стремятся получить персональные данные граждан, позволяющие открыть им доступ к банковскому счету. В случае обмана при покупках в интернете доверчивые граждане вносили аванс за приобретаемый товар, однако своей покупки не получали или перечисляли предоплату за аренду жилья лицам, не являющимся собственниками.

Сотрудники полиции предостерегают: сохраняйте бдительность и не верьте, если Вас просят предоставить сведения по вашим банковским счетам. Задумайтесь и ни при каких обстоятельствах не называйте трехзначный код на обратной стороне банковской карты, а также пароль, который приходит к вам в СМС-сообщении!

При осуществлении покупок через сайты бесплатных объявлений не отправляйте авансом деньги продавцам; с сомнением относитесь к объявлениям о продаже товара по сверхнизкой цене; не размещайте в открытом доступе персональные данные и информацию личного характера, которая может быть использована Вам во вред; не доверяйте ссылкам на опцию «Безопасная сделка», если Вам ее переслал покупатель или продавец, лучше пользуйтесь опцией с официального сайта объявлений. При съёме жилья в аренду, не спешите перечислять денежные средства, если есть сомнения в том, что собственник является реальным или же он может Вас обмануть.

ПОМНИТЕ: банковские служащие никогда не будут звонить Вам самостоятельно и спрашивать о данных Ваших карт. Телефонная «горячая линия» банка, указанная на карте, работает только на исходящие звонки от Вас, с этого номера невозможно позвонить Вам. Относитесь с сомнением к поступающим сообщениям якобы из банка о блокировке Вашей карты или якобы неправомерному списанию денег со счета. Если же Вам звонят с неизвестного номера и сообщают о том, что близкий человек попал в беду, а для помощи необходимо перечислить денежные средства, не спешите это делать. Данный способ обмана распространён и на телефонной линии с Вами могут говорить мошенники, поэтому, найдите возможность лично связаться с близким человеком.

МВД по Республике Крым предостерегает: мошенники имеют технические возможности, чтобы звонить с подменных номеров, которые отображаются как номер официального органа или учреждения.

В случае, если Вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию. Раскрывать преступления «по горячим следам» всегда легче. Телефон полиции – 102.