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В Крыму заглушили и принудительно посадили вражеский беспилотник
Фото: Telegram-канал С.Аксёнова

В Крыму заглушили и принудительно посадили вражеский беспилотник

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:21 06.06.2023

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Крыму сегодня заглушили и принудительно посадили вражеский беспилотник. По информации Главы РК Сергея Аксёнова, это произошло в восточной части полуострова.

В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, — отметил Аксёнов.

Судя по фото, посадка вражеского дрона была жесткой.

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