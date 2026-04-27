В Крыму загрузка отелей и гостиниц на майские праздники превысила 50%

На сегодняшний день майские праздники у нас забронированы на 51%. И если смотреть на сегодняшнюю дату и сравнивать это с 2025 годом, то в среднем у нас именно майские праздники выросли на 5%, это количество забронированных номеров, – сказал Ганзий.

Активно бронируется и лето. Так, номерной фонд на июнь уже зарезервирован на 55%, подчеркнул министр.

И это на 8% выше, чем на аналогичную дату 2025 года. Июнь активно растет, – добавил он.

Глава минкурортов напомнил, что власти республики объявили 2026-ый Годом крымского гостеприимства, так что гостей ждет множество увлекательных, познавательных и, конечно, «вкусных» мероприятий. И уже на майские праздники в Крыму стартует новый гастрономический квест под названием «Вкусные истории».

Начиная с 1 мая, все лето и осенью будут меняться (гастрономические) сезоны — фруктовые, ягодные и морские. И заканчиваем мы новогодними десертными историями. Это необходимо для того, чтобы каждый гость мог ознакомиться с нашей уникальной крымской кухней. Зайдя в соответствующий ресторан, можно увидеть вкладку меню, где будет предложена гастрономическая пара, – рассказал Ганзий.

Что касается роста цен на услуги в сфере туризма в Крыму в этом году, то, по словам министра, он не очень существенный, как и целом по стране.

И предпосылок к резкому росту цен вообще у нас в стране именно на услуги отдыха мы на сегодняшний день не видим, – заключил министр.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Крым на майские праздники попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму как самое бронируемое направление, причем некоторые отели, в особенности на Южном побережье, уже распроданы.

источник: РИА Новости Крым