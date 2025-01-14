В Крыму загрязненный мазутом песок намерены перерабатывать в чистый грунт

Загрязненный мазутом песок с побережья Республики Крым будут экспериментальным способом перерабатывать в пригодный для выращивания культур грунт и удобрение с помощью бактерий, рассказал журналистам директор предприятия по утилизации отходов «Боспорэкосервис» Дмитрий Щербак.

При наступлении определенной положительной температуры, более 15 градусов, мы добавим органику и начнем обрабатывать и перемешивать массу отхода с биопрепаратами. Необходимо создать определенную среду для благоприятного роста бактерий. <…> Сейчас у нас идет испытание нескольких биопрепаратов — тот из них, который наиболее эффективно себя покажет, будет выбран, — цитирует ТАСС специалиста.

На территорию предприятия завезено более 320 тонн загрязненного грунта, который проходит сортировку и подготовку к дальнейшей утилизации.

Тестирование препаратов проходит в специальной лаборатории, куда прислали бактерии-нефтедеструкторы ученые из Уфы. В течение порядка трех недель будут получены результаты экспериментов, после чего будет ясно, какой из препаратов в какой концентрации будут использовать.

Впоследствии переработанный грунт можно будет использовать как субстрат, выращивать на нем различные культуры, использовать для рекультивации или в качестве удобрения.

Учитывая большой объем загрязненного мазутом песка, процесс переработки может занять от полугода до двух лет. Как пояснил Щербак, из 320 тонн загрязненного песка при добавлении органики сможет получиться порядка 600 тонн чистого грунта.

источник: ТАСС