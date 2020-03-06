В Крыму закладывают виноградники

В 2020 году в Крыму планируется увеличение площади виноградников на 800 гектаров.

В 2020 году бюджетом запланирована государственная поддержка отрасли виноградарства Республики Крым в размере 490,26 млн рублей. За период с 2014 по 2019 год предприятия отрасли виноградарства Республики Крым получили государственную поддержку в сумме более 1 млрд 770 млн рублей. Виноградарство в Крыму является одной из перспективных для развития отраслью сельского хозяйства. Валовой сбор винограда урожая 2019 года стал рекордным за последние 5 лет и составил более 100 тысяч тонн при урожайности 64,4 ц/га, что на 25% выше урожая 2018 года, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам чиновника, благодаря усилению мер государственной поддержки отрасли, с 2014 по 2019 год заложено 3205 гектаров новых виноградных насаждений.

Сегодня стартует закладка виноградников на предприятии, которое является лидером по посадкам молодых виноградников в 2019 году. На ООО «Жемчужина» в прошлом году площадь закладки молодых виноградных насаждений составила 225,39 га, — отметил вице-премьер.

В Республике Крым в 2019 году производственная деятельность по всем категориям хозяйств ведется на 19,90 тысячах гектаров площади виноградников. Из них более 17 тысяч гектаров – плодоносящие.