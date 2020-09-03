В Крыму заключен под стражу подозреваемый в краже денег из инкассаторского автомобиля

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Киевским районным судом Симферополя в отношении подозреваемого в хищении денег из автомобиля службы инкассации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, информация о краже около 40 миллионов рублей при проведении инкассации одной из автозаправочных станций поступила в дежурную часть ОМВД России по Белогорскому району после полуночи первого сентября. Инкассаторский автомобиль подъехал к АЗС. Один из сотрудников зашел внутрь, а когда вернулся, то не обнаружил на прежнем месте ни автомашины, ни своего напарника. Через некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились денежные средства, оказались вскрыты.

По данному факту ОМВД России по Белогорскому району возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ. Подозреваемый в совершении этого резонансного преступления был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из города Керчи и регионального подразделения ФСБ России. У него изъята часть похищенных денежных средств. Остальные деньги он передал своей знакомой, которая спрятала их на территории частного домовладения, где они и были найдены полицейскими. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — уточнила Ирина Волк.

Предварительное расследование продолжается.