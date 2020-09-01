40 миллионов из инкассаторской машины! Крымская «кража века» не удалась

Сегодня ночью (немногим после полуночи) в дежурную часть ОМВД России по Белогорскому району Крыма поступила информация, что при проведении инкассации на одной из автозаправочных станций было похищено около 40 миллионов рублей. Это могла быть крымская «кража века», но… уже к утру и грабитель был пойман, и деньги найдены.

Установлено, что инкассаторский автомобиль подъехал к АЗС. Один из сотрудников зашел внутрь, а когда вернулся, то не обнаружил на прежнем месте ни автомашины, ни своего напарника. Через некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились денежные средства, оказались вскрыты, — сообщили в МВД России.

Оперативно сработала «связка» силовиков: полиции и ФСБ. Подозреваемый в совершении этого резонансного преступления задержан по горячим следам в городе Керчи. При личном досмотре у него изъята часть похищенных денежных средств. Остальные деньги обнаружены по адресу проживания фигуранта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.