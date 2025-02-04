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Новости Республики
В Крыму закрывают классы в школах и группы в детсадах. Из-за ОРВИ
фото: © РИА Новости . Максим Богодвид

В Крыму закрывают классы в школах и группы в детсадах. Из-за ОРВИ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:45 04.02.2025

В связи с заболеваемостью ОРВИ на дистанционное обучении переведены классы в 22 крымских школах, в 18 детских садах закрыты группы. Об этом сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

В Республике Крым на дистанционном обучении находятся 60 классов, в дошкольных образовательных учреждениях закрыта 31 группа. В Севастополе в 20 школах на дистанционном обучении – 57 классов, — говорится в сообщении.

Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Крыму продолжился, однако эпидпорог не был превышен, отметили в ведомстве. За прошедшую неделю зарегистрировано 9 515 заболевших.

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В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 3 390 человек.

Как ранее сообщил специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь, рост количества обращений с диагнозом ОРВИ сезонный, пик заболеваемости ожидается в середине февраля. Ситуация находится на контроле в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

источник: РИА Новости Крым

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