В Крыму закрывают классы в школах и группы в детсадах. Из-за ОРВИ

В Республике Крым на дистанционном обучении находятся 60 классов, в дошкольных образовательных учреждениях закрыта 31 группа. В Севастополе в 20 школах на дистанционном обучении – 57 классов, — говорится в сообщении.

Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Крыму продолжился, однако эпидпорог не был превышен, отметили в ведомстве. За прошедшую неделю зарегистрировано 9 515 заболевших.

В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 3 390 человек.

Как ранее сообщил специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь, рост количества обращений с диагнозом ОРВИ сезонный, пик заболеваемости ожидается в середине февраля. Ситуация находится на контроле в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

источник: РИА Новости Крым