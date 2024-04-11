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В у заложили капсулу времени
фото: © Мария Малашенко/ ТАСС

В Крыму заложили капсулу времени

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:56 11.04.2024

Церемония заложения капсулы времени прошла в Крыму к 80-летию освобождения региона от фашистов, передает корреспондент ТАСС.

В капсуле находится письмо-послание, в котором лидеры ученического самоуправления Республики Крым отразили личные наставления и мечты для будущих поколений. Мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Без прошлого — нет будущего».

Церемония старта прошла в парке имени Ю. А. Гагарина у мемориала «Могила Неизвестного Солдата». Капсулу провезли по освобожденным городам Крыма, вскоре ее передадут в Центральный музей Тавриды.

Об операции

Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года, когда войска 4-го Украинского фронта, прорвав оборону противника южнее Сиваша и на Перекопском перешейке, устремились с севера полуострова в сторону Джанкоя и Симферополя. Наступление завершилось 12 мая 1944 года окончательным разгромом 200-тысячной 17-й германской армии противника на мысе Херсонес.

источник: ТАСС
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