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В Крыму «заминированы» администрации городов. Рабочий день чиновникам сорвали
Фото: dontimes.ru

В Крыму «заминированы» администрации городов. Рабочий день чиновникам сорвали

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:11 02.02.2022

С утра на адреса электронной почты администраций городов и районов в Крыму поступают анонимные письма с угрозами «минирования» и «подрывов». Правоохранители проводят проверки, сотрудники администраций эвакуированы (точно известно о проверках и эвакуации в Керчи, Феодосии, Ялте, Алуште…). На этот раз «террористы» даже выдвинули требования.

Неизвестные, которые сообщили о минировании зданий администраций городов и районов Крыма, требуют выкуп в размере 13 тысяч долларов, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на советника Главы РК.

Сообщения о минировании очень похожи на фейковые, электронные террористы угрожают взорвать устройства и требуют выкуп в размере 13 тысяч долларов. Письма получили практически все администрации полуострова. Несмотря на предположительную фейковость сообщений – проводится эвакуация и проверка зданий. Жизнь и здоровье людей превыше всего, — цитирует издание собеседника.

На 99,9% такие анонимные письма – фальшивки и провокации. Однако «террористы», как минимум, добились срыва рабочего дня в крымских органах власти. «Соседи» веселятся?

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