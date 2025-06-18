В Крыму заморозки и засуха сократили прирост розы и лаванды

директор агрофирмы «Тургеневская» Алексей Мишин. Ежегодный прирост растений — это показатель, обозначающий увеличение размера и массы растений в течение года. Он зависит от многих факторов, включая климат, доступность воды и питательных веществ, а также особенности вида растения.

Заморозки почувствовали и роза, и лаванда. Есть ежегодный прирост растения, и прирост этого года по розе и лаванде меньше, чем обычно. Во-первых, из-за долгих заморозков и, во-вторых, из-за засухи. Этот год просто надо пережить, надеемся на хорошую погоду в следующем, — сказал Мишин.

Агрофирма «Тургеневская» владеет одним из самых больших полей лаванды в Европе. Всего предприятие имеет свыше 200 гектаров лавандовых полей в Бахчисарайском районе, на которых растет 4 сорта лаванды. Также на 30 гектарах здесь выращивают 2 сорта розы.

источник: ТАСС