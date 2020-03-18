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Синоптики предупреждают: в ночь на 11 мая в Крыму - заморозки
фото: newc.info

В Крыму — заморозки! В МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:21 18.03.2020

В МЧС России в Крыму отмечают: по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 19 и 20 марта на полуострове на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-6. Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют соблюдать меры безопасности:

  • не перегружать сети электрических приборов, следить за их исправностью;
  • не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит.
  • во избежание переохлаждения одевайтесь по погоде;
  • в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность;
  • водителям быть предельно осторожными на автодорогах, по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или «112».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В Крыму - заморозки! В МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности

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