В Крыму — заморозки! В МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности

В МЧС России в Крыму отмечают: по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 19 и 20 марта на полуострове на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-6. Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют соблюдать меры безопасности:
- не перегружать сети электрических приборов, следить за их исправностью;
- не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит.
- во избежание переохлаждения одевайтесь по погоде;
- в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность;
- водителям быть предельно осторожными на автодорогах, по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или «112».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма —