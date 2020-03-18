В Крыму — заморозки! В МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности

В МЧС России в Крыму отмечают: по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 19 и 20 марта на полуострове на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-6. Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют соблюдать меры безопасности:

не перегружать сети электрических приборов, следить за их исправностью;

не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит.

во избежание переохлаждения одевайтесь по погоде;

в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность;

водителям быть предельно осторожными на автодорогах, по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или «112».