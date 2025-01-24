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В Крыму занимаются ликвидацией последствий ЧС в Керченском проливе
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму занимаются ликвидацией последствий ЧС в Керченском проливе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:09 24.01.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в очередном заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, состоявшемся под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Савельева.

В ходе мероприятия члены Комиссии подвели итоги работы по ликвидации последствий ЧС за прошедшую неделю. Сообщается, что из танкера «Волгонефть 239» откачано 1,3 тыс. тонн мазута. В целом откачку планируется завершить к понедельнику, после чего начнется демонтаж кормовой части танкера и ее транспортировка к месту утилизации.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий ЧС ведутся с хорошей динамикой в соответствии с утвержденным межведомственным планом.

В мероприятии также приняли участие Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, руководители профильных ведомств и служб.

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СПРАВКА. Танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в связи со сложными погодными условиями. Чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов, был присвоен федеральный статус 26 декабря. По данным МЧС России на утро 24 января, в Республике Крым очищено почти 185 километров побережья, собрано свыше 505 тонн загрязненного мазутом песка и грунта.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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