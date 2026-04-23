В Крыму занимаются реализацией проекта "Золотые пески России"
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В ходе рабочей поездки Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк осмотрел строительство набережной на участке между Евпаторией и Саками. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Золотые пески России» и выполняются с опережением графика.

По словам Председателя Правительства, подрядная организация демонстрирует высокий темп работ, что позволяет рассчитывать на своевременное завершение ключевых этапов.

На сегодняшний день ведётся устройство временных подъездных путей, оснований и подпорной стены. Проводятся работы по гидроизоляции, армированию и монтажу опалубки, а также демонтаж и фрезеровка верхнего слоя асфальта.

Вместе со специалистами подрядной организации Юрий Гоцанюк обсудил планы по реконструкции дороги и строительству инженерной инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования объекта.

Реализация проекта «Золотые пески России» позволит ежегодно привлекать в Крым дополнительный поток туристов, создаст новые рабочие места и обеспечит значительный рост поступлений в бюджеты всех уровней.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

