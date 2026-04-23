В Крыму занимаются реализацией проекта «Золотые пески России»

По словам Председателя Правительства, подрядная организация демонстрирует высокий темп работ, что позволяет рассчитывать на своевременное завершение ключевых этапов.
На сегодняшний день ведётся устройство временных подъездных путей, оснований и подпорной стены. Проводятся работы по гидроизоляции, армированию и монтажу опалубки, а также демонтаж и фрезеровка верхнего слоя асфальта.
Вместе со специалистами подрядной организации Юрий Гоцанюк обсудил планы по реконструкции дороги и строительству инженерной инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования объекта.
Реализация проекта «Золотые пески России» позволит ежегодно привлекать в Крым дополнительный поток туристов, создаст новые рабочие места и обеспечит значительный рост поступлений в бюджеты всех уровней.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
