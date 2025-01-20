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Фото: РБК

В Крыму заочно осудили ялтинца, который принимал участие в боевых действиях против ВС РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:27 20.01.2025

Верховный суд Республики Крым вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя города Ялты, который участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Мужчина признан виновным в государственной измене и приговорен к 18 годам в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Крыма.

Верховный суд Республики Крым вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя города Ялты. Он признан виновным в государственной измене. Суд с учетом мнения государственного обвинителя заочно приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев, а также штрафом в размере 3 млн рублей, — говорится в сообщении.

Житель Ялты получил российское гражданство в 2014 году. С октября 2020 года по февраль 2021 года он находился на территории Украины, где стал сотрудничать со службой безопасности. По заданию украинских кураторов он передал собранные ранее сведения о сотрудниках правоохранительных органов России, проходивших службу на территории Крыма. С ноября 2022 по июнь 2024 года житель Ялты занимал должность военнослужащего и командира отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в городе Коломыя Ивано-Франковской области, и принимал участие в боевых действиях против ВС РФ. Противоправные действия выявили сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Подсудимый скрылся от органов расследования, в настоящее время он объявлен в розыск, — добавили в прокуратуре.

источник: ТАСС

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