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В Крыму заочно осуждены два участника украинского вооруженного формирования
Фото: Киевский районный суд Симферополя

В Крыму заочно осуждены два участника украинского вооруженного формирования

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 19:36 26.06.2021

В Крыму Киевский районный суд Симферополя заочно приговорил к восьми годам колонии двух участников незаконного вооруженного формирования «Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал Е. и Г. виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК Российской Федерации, и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год. Срок основного наказания исчислять с момента фактического задержания Е. и Г. на территории Российской Федерации либо их экстрадиции на территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Как следует из материалов уголовных дел, возбужденных следователями УФСБ России по Крыму и Севастополю, а также установлено в ходе судебного следствия, граждане России, жившие в Крыму, по мотивам политической вражды добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование, которое дислоцируется на территории Херсонской области Украины, не входит в структуру Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины и Национальной гвардии Украины.

Подсудимые Е. и Г. находятся за пределами Российской Федерации, объявлены в международный розыск, в судебном заседании участия не принимали. Поскольку розыск Е. и Г. не дал положительных результатов, осуществить их экстрадицию невозможно, то суд в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ на основании ходатайства стороны обвинения счел возможным рассмотреть уголовные дела в отношении Е. и Г. в заочном порядке в отсутствие подсудимых, — сообщается в пресс-релизе.

Также отмечается, что «судебным разбирательством достоверно установлено, что Е. и Г. принимают участие в деятельности вооруженного формирования на территории иностранного государства, целью которого является блокада полуострова Крым со стороны украинской границы, а также насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, в том числе путем осуществления вооруженной борьбы, направленной на отторжение Республики Крым из состава РФ«.

В Крыму заочно осуждены два участника украинского вооруженного формирования

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