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В у заочно вынесли приговор преступнику за убийство 25-летней давности
Фото: Life

В Крыму заочно вынесли приговор преступнику за убийство 25-летней давности

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 20:38 02.07.2024

Бахчисарайский районный суд Республики Крым заочно вынес приговор в отношении преступника, находящегося в международном розыске, за убийство 25-летней давности. Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Как следует из материалов уголовного дела, в конце июля 1999 года группа, состоящая из семи парней и девушек, отправилась в поход. Остановились туристы и разбили палатку на плато горы Ай-Петри, в 7-ми километрах от кордона «Лесниковое» Бахчисарайского района. После наступления темноты к молодым людям подошел посторонний мужчина, которого пригласили присоединиться к компании. Как позднее выяснилось, им оказался житель Сакского района 1966 года рождения. Поздней ночью, когда все легли спать, один из молодых людей остался вместе с гостем. При обсуждении бытовых тем, распивая спиртное, между ними произошел конфликт. Мужчина взял имеющееся при нем охотничье ружье и выстрелил молодому человеку в область груди. От полученного ранения юноша скончался на месте происшествия. Убийца с места преступления скрылся и по настоящее время находится в розыске, а с 2021 года в международном розыске, — сообщили в пресс-службе суда. 

Суд, исследовав все доказательства по делу, пришел к выводу о виновности подсудимого и правильности квалификации его действий по ч.1 ст.105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

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Срок наказания подсудимому будет исчисляться со дня его фактического задержания на территории Российской Федерации либо его экстрадиции на территорию РФ.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым

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