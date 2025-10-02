Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | В Крыму запасы топлива распределят по всем муниципалитетам
Новости Республики

В Крыму запасы топлива распределят по всем муниципалитетам

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:45 02.10.2025

Имеющиеся запасы бензина в Республике Крым пропорционально распределят по всем муниципалитетам, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Несмотря на сложную ситуацию на топливном рынке, светлые нефтепродукты продолжают поступать в регион. Главой Республики Крым Сергеем Валерьевичам Аксеновым поставлена задача — обеспечить пропорциональное распределение топлива между всеми муниципальными образованиями. В связи с этим, начиная с сегодняшнего дня и до нормализации поставок, будем ежедневно в утренние часы информировать крымчан о том, на каких АЗС можно свободно приобрести бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо, — написал он в своем Telegram-канале.

Гоцанюк добавил, что топливо в свободной продаже будет доступно по 70 адресам, которые в опубликованы в его канале. Отмечается, что продажа топлива по талонам все еще проходит на всех автозаправках. Общественный транспорт, социальные учреждения, коммунальные и экстренные службы обеспечены топливом в полном объеме.

Узнайте больше:  В Симферополе пройдет проверка системы оповещения

Ранее власти Республики Крым приняли решение ограничить продажу бензина до 20 л в одни руки из-за отсутствия необходимого объема автомобильного топлива на АЗС в регионе. Глава республики Сергей Аксенов после встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым сообщил о том, что власти Крыма и Севастополя и операторы заправочных станций до конца недели сформулируют предложения по решению проблемы с поставками бензина, после чего они будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Просмотры: 19

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x