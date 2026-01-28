В Крыму запись к врачу стала доступна через мессенджер МАХ

В Республике Крым стала доступна дистанционная запись на прием к врачу через национальный мессенджер МАХ. С помощью чат-бота https://max.ru/minzdrav_crimea_kvrachu_bot можно записаться на консультацию к специалисту, отменить визит, посмотреть свои записи.
Для первой записи через МАХ необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных, указать номер СНИЛС, дату рождения. В дальнейшем запись на прием или его отмена будут доступны по упрощенной схеме.
Напомним также, что дистанционно записаться на прием к врачу можно через портал Госуслуг, а также по номеру 122.
источник: по информации пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: здравоохранение Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: здравоохранение Крыма