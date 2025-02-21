В Крыму запись на приём к врачу подтверждает «голосовой робот» — обзванивает пациентов

В Республике Крым «голосовой робот» напоминает пациентам о визите к врачу. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта в автоматическом режиме ежедневно с 10:00 до 19:00 осуществляет обзвон пациентов за день до фактического приёма у специалиста.
Робот звонит пациентам, записанным на прием к следующим специалистам:
1. врач – терапевт участковый;
2. врач общей практики (семейный врач);
3. врач-акушер-гинеколог;
4. врач-оториноларинголог;
5. врач-офтальмолог;
6. врач-педиатр участковый;
7. врач-психиатр детский (подростковый);
8. врач-психиатр-нарколог;
9. врач-стоматолог;
10. врач-стоматолог детский;
11. врач-стоматолог-терапевт;
12. врач-детский хирург;
13. врач-хирург;
14. врач-фтизиатр.
Звонок осуществляется с городского номера в формате +7 365 266-83-75.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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С тегами: здравоохранение Крыма