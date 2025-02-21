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В Крыму запись на приём к врачу подтверждает "голосовой робот" - обзванивает пациентов

В Крыму запись на приём к врачу подтверждает «голосовой робот» — обзванивает пациентов

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 18:46 21.02.2025

В Республике Крым «голосовой робот» напоминает пациентам о визите к врачу. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта в автоматическом режиме ежедневно с 10:00 до 19:00 осуществляет обзвон пациентов за день до фактического приёма у специалиста.

Робот звонит пациентам, записанным на прием к следующим специалистам:

1. врач – терапевт участковый;

2. врач общей практики (семейный врач);

3. врач-акушер-гинеколог;

4. врач-оториноларинголог;

5. врач-офтальмолог;

6. врач-педиатр участковый;

7. врач-психиатр детский (подростковый);

8. врач-психиатр-нарколог;

9. врач-стоматолог;

10. врач-стоматолог детский;

11. врач-стоматолог-терапевт;

12. врач-детский хирург;

13. врач-хирург;

14. врач-фтизиатр.

Звонок осуществляется с городского номера в формате +7 365 266-83-75.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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