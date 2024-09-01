В Крыму запрет на использование детьми мобильных на уроках одобряют и учителя, и родители

9 из 10 учителей одобряют запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, почти столько же родителей соглашаются с ними. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников и учителя из Крыма.

С нового учебного года в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях. Опрос показал, что 88% родителей школьников поддерживают это решение: «Смартфон — отвлекающий фактор. Нет необходимости им пользоваться на уроках». Только 8% опрошенных выступили против запрета: «В телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребенку. Например, мониторинг уровня глюкозы», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Среди учителей уровень одобрения ещё выше: 9 из 10 согласились, что мобильные телефоны являются только помехой во время учебного процесса. Лишь 3% не поддержали запрет.

Время проведения: 20—30 августа 2024 года

Просмотры: 2 111