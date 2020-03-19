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В Крыму - запрет на посещение учреждений социального обслуживания
Фото: rk.gov.ru

В Крыму — запрет на посещение учреждений социального обслуживания

Опубликовал: CrimeaPRESS в Социальная сфера РК 18:40 19.03.2020

В Крыму вводится запрет на посещение учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству труда и социальной защиты РК. Данная мера вводится в соответствии с указом Главы Республики о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Сегодня есть распоряжение и Минтруда России, и Вице-премьера российского Правительства Татьяны Голиковой о закрытии всех стационарных учреждений, в которых находятся пожилые и инвалиды. Сегодня в республике все дома-интернаты психоневрологического профиля и общего профиля закрыты на вход и выход для подопечных и для посещения подопечных. Рекомендации для всех коллективов, работающих в этих учреждениях, выданы. Кроме этого, мы закрываем группы дневного пребывания и группы обучения пожилых граждан в центрах социального обслуживания. Однако социальные работники по-прежнему осуществляют обслуживание на дому по графику, – сообщила вице-премьер.

Особое внимание уделяется контролю состояния здоровья подопечных учреждений и социальных работников: измеряется температура, оказывается необходимая первичная помощь и осуществляется направление в медицинские организации.

Работники, которые занимаются надомным социальным обслуживанием, будут обеспечены необходимыми средствами личной гигиены и дезинфицирующими средствами.

По информации минтруда, в Крыму насчитывается 38 учреждений социального обслуживания. На базе 24 государственных бюджетных учреждений Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» функционирует 213 отделений. С начала года в них обслужено более 16,6 тысяч человек.

В Крыму - запрет на посещение учреждений социального обслуживания

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