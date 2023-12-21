В Крыму — запрет на торговлю петардами в новогодние праздники

Приграничные с зоной спецоперации регионы ввели запрет на торговлю и использование пиротехники в новогодние праздники, сообщил на пресс-конференции в

Для граничащих с зоной СВО субъектов — Краснодарский край, Ростовская, Брянская, Курская и Белгородская области, а также Республика Крым — установлены ограничения на применение и реализацию пиротехнических изделий, то есть запрет, — заявил Сергей Воронов.

Для остальных жителей России представитель МЧС дал рекомендации по выбору и применению пиротехники.

В первую очередь покупать петарды следует в специализированных магазинах. Продавец обязан разъяснить вопросы безопасности и правила использования. На коробке с петардами должны быть сертификаты качества, срок годности, класс опасности и другое, — отмечает специалист.

Запускать фейерверки нельзя в зданиях, под козырьками, особенно с балконов, под линиями электропередачи. Взрывать петарды следует только в специальных местах, которые определяют местные власти.

источник: ТАСС