Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму — запрет на торговлю петардами в новогодние праздники
актуально в республике
В у — запрет на торговлю петардами в новогодние праздники

В Крыму — запрет на торговлю петардами в новогодние праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:08 21.12.2023

Приграничные с зоной спецоперации регионы ввели запрет на торговлю и использование пиротехники в новогодние праздники, сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

Для граничащих с зоной СВО субъектов — Краснодарский край, Ростовская, Брянская, Курская и Белгородская области, а также Республика Крым — установлены ограничения на применение и реализацию пиротехнических изделий, то есть запрет, — заявил Сергей Воронов. 

Для остальных жителей России представитель МЧС дал рекомендации по выбору и применению пиротехники.

В первую очередь покупать петарды следует в специализированных магазинах. Продавец обязан разъяснить вопросы безопасности и правила использования. На коробке с петардами должны быть сертификаты качества, срок годности, класс опасности и другое, — отмечает специалист. 

Запускать фейерверки нельзя в зданиях, под козырьками, особенно с балконов, под линиями электропередачи. Взрывать петарды следует только в специальных местах, которые определяют местные власти.

источник: ТАСС

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.