В Крыму запретили мотоциклистам ездить по ночам

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 17 июня на территории Республики Крым вводятся временные ограничения на передвижение мототехники.

В частности, устанавливается запрет на использование с 20:00 до 06:00 следующих транспортных средств: трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров, мотоциклов.

Как отметил Сергей Аксёнов, основная цель предпринимаемых мер, которые будут действовать в республике до особого распоряжения, – обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.