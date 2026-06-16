Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму запретили мотоциклистам ездить по ночам
Новости Республики
В Крыму запретили мотоциклистам ездить по ночам

В Крыму запретили мотоциклистам ездить по ночам

Опубликовал: news-parser в Актуально 17:11 16.06.2026

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 17 июня на территории Республики Крым вводятся временные ограничения на передвижение мототехники.

В частности, устанавливается запрет на использование с 20:00 до 06:00 следующих транспортных средств: трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров, мотоциклов.

Как отметил Сергей Аксёнов, основная цель предпринимаемых мер, которые будут действовать в республике до особого распоряжения, – обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

Узнайте больше:  Лето, однако... Когда жара в офисе дает право не работать

Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 8

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.