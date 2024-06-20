В Крыму запретили продажу алкоголя после 20:00. Но только если «точка» в многоквартирном доме

Депутаты Государственного совета Республики Крым одобрили законопроект, запрещающий розничную продажу алкоголя в многоквартирных домах с 20:00 до 10:00. Речь идет как о магазинах, так и «точках – наливайках» и даже кафе и ресторанах. Подчеркнем – только в тех, что располагаются в жилых домах (на первых или цокольных этажах, а иногда и в подвальных помещениях).

Как пояснила председатель комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Госсовета РК Оксана Доброрез, в адрес республиканского министерства промышленной политики и администраций городов и населенных пунктов в 2024 году поступило 142 обращения от граждан с жалобами на нарушение правопорядка возле точек продажи алкоголя в многоквартирных домах, в том числе возле заведений общественного питания.

ТАСС уточняет: по сведениям министерства, в УМВД региона отметили существенное число уголовных дел и протоколов о правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения.

Предлагается установить ограничения времени в части розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, в период с 20:00 до 10:00 по местному времени, — сказала Доброрез.

Кто в выигрыше? Жители квартир, расположенных над «наливайками», барами и прочими «точками». В домах станет тише, точно. Крупные маркеты, расположенные в отдельных зданиях, им такой запрет только добавит вечерних «клиентов». Торговцы-нелегалы, к которым «не зарастет народная тропа» (теперь не только по ночам, но и по вечерам).

Кто в проигрыше? «Точки» по продаже разливного пива (почти все они расположены на первых этажах домов), магазины шаговой доступности, мини-маркеты «у дома», «кафешки» и бары в «спальниках». Доходы существенно упадут, к гадалке не ходи. Основной поток здесь как раз с 20.00 до 22.00. Был…

Совпадение, или нет, но законопроект рассмотрели аккурат на старте курортного сезона. Тем не менее закон (во имя общественного порядка) принят в двух чтениях. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

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