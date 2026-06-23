В Крыму запретили спортивные мероприятия для детей

В Крыму запретили все спортивные мероприятия до сентября в целях безопасности. Об этом проинформировала во вторник министр спорта республики Ольга Торубарова.
В рамках реализации мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, принято решение о временном ограничении ряда спортивных процессов на территории Республики Крым, – написала министр в своем канале в МАКС.
В частности, до 00:00 1 сентября на территории Крыма приостанавливается проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет, учебно-тренировочные, спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, проведение первенств, чемпионатов, кубков.
Спортшколам временные меры рекомендуется использовать для методологической, организационной и документальной работы.
С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова накануне был опубликован на официальном портале правительства РК.
источник: РИА Новости Крым
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