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В Крыму запущен первый межмузейный пеший маршрут
фото: пресс-служба Министерства культуры РК

В Крыму запущен первый межмузейный пеший маршрут

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:31 13.06.2025

Центральный музей Тавриды и Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» запустили первый в Крыму межмузейный пеший маршрут.

Презентацию ко Дню России провели директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин и заместитель директора Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Ирина Шкрибляк.

Музейный маршрут «Центральный музей Тавриды – Неаполь Скифский» предполагает индивидуальную пешую прогулку длительностью около 2 часов (3,4 км) через старый Симферополь с осмотром достопримечательностей Ак-Мечети. Среди них старейшая в Крыму мечеть Кебир-Джами (объект культурного наследия регионального значения), греческие торговые ряды, доходный дом Крылова, бывшее училище Талмуд-Тора.

Основные задачи музейной коллаборации – это пропаганда здорового образа жизни и активного всесезонного отдыха, а также увеличение посещаемости музейных учреждений полуострова. Карта-флаер с описанием маршрута выдается как дополнение ко входному билету в первом музее, пройдя по маршруту ко второму музею, посетитель получает 50 % скидки на входной билет на Неаполь Скифский, либо льготное посещение основной экспозиции и Золотой кладовой Центрального музея Тавриды.

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Осмотр промежуточных достопримечательностей маршрута полностью самостоятельный, в обоих музея при желании можно заказать индивидуальную экскурсию. Картой можно поделиться с другом, но воспользоваться для получения скидки можно только один раз.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы – Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский»

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