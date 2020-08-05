 В Крыму запускают спецпредложение для туристов на август

В Крыму разработали спецпредложение на август – теперь отдохнуть на пике сезоне можно от 300 рублей за номер. Разработанное спецпредложение позволит крымским мини-отелям перейти на круглогодичную работу, а туристы получат возможность приобретать туры со скидкой до 90%.

Так, в августе в Крыму начнет работу электронная система приобретения турпутевок «Фортуна». Система объединит легально работающие гостевые дома и мини – отели и их похожие предложения, предлагая их туристам, как единый объект.

Согласно условиям программы, гость при бронировании выбирает регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность тура и дату вылета, а конкретный гостевой дом узнает после подтверждения своей поездки. При этом существует возможность посетить сразу несколько городов в рамках приобретенного тура. Гостю может быть подобран тур как с проживанием как в одном отеле, так и в нескольких, — сообщили в минкурортов РК.

Участники рынка уже подготовили свои предложения в рамках системы «Фортуна». Первым запускает работу отелей в системе Фортуна туроператор «Библио Глобус». На данный момент можно найти размещения в отелях в Крыму по цене от 300 рублей в сутки за номер.

Продажа номерного фонда осуществляется по автоматической тарификации, то есть при возрастающем спросе будет увеличиваться стоимость. И цена перестанет расти «ручным», часто необоснованным накручиванием цен до 100%. Автоматическая тарификация позволяет сдержать цены в рамках рыночной стоимости, учитывая сезон и спрос, — отметила генеральный директор туроператора «Библио Глобус» Ирина Костенко.

В свою очередь, мини-отелям и гостевым домам с номерным фондом до 40 номеров система «Фортуна» позволит увеличить загрузку до 100% на протяжении 7-8 и более месяцев.

Таким образом, формируется новый сегмент в структуре рынка крымского отельного бизнеса, где большую часть номерного фонда составляют малые средства размещения. Образовываются типовые блоки, которые могут работать круглогодично, с высокой экономической эффективностью, предлагая для туристов крайне выгодные ценовые предложения. А круглогодичная загрузка малых отелей — это постоянные рабочие места и создание целой сферы смежных услуг на совершенно новом уровне. Это очень интересно для развития курортных регионов, для Крыма – особенно, — заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Специалисты отмечают, при гарантии 100% загрузки на протяжении 7-8 и более месяцев, владельцы отелей работают на качество и сервис, не боятся вкладывать в персонал, в развитие. При этом, при формировании ценообразования, уходит лишняя наценка, которая раньше покрывала непроданные дни гостевого дома. Ну а отдых для гостей Крыма становится дешевле.