В Крыму запустили челлендж «Моя победа» в поддержку сборной России

Госкомитет молодежной политики РК запустил челлендж в поддержку сборной России. Напомним, сегодня в Пекине открылись XXIV зимние Олимпийские игры (завершатся 20 февраля). В них примут участие около 4 тысяч спортсменов со всего мира. В Крыму решили максимально поддержать российских спортсменов.

«Моя победа» – онлайн-активность в социальных сетях с целью привлечения внимания к спортивной деятельности, воспитания духа единства среди молодежи.

В рамках челленджа любой желающий может рассказать свою историю о спортивных победах с указанием хештегов #ROCyouagain, #Госкоммол и поддержать российских спортсменов на Олимпиаде.

Фото и материалы: пресс-служба Госкомитет молодежной политики РК

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