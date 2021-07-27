В Крыму запустили междугородние троллейбусы с аудиогидом

В Крыму междугородние троллейбусные маршруты «Симферополь – Ялта» и «Симферополь — Алушта» оснастили электронным экскурсоводом. Проект реализуется министерством курортов и туризма РК, ГУП РК «Крымтроллейбус» и АНО «ТРК Крым».

Троллейбусы с аудиогидом будут курсировать ежедневно — два рейса в Ялту и два в Алушту. За 2-2,5 часа пути пассажиры смогут прослушать 38 аудиоэкскурсий, которые включаются автоматически, соответствуя проезжаемому участку. Интерактивные экскурсии синхронизированы с маршрутом следования троллейбуса с помощью аудио оповещения и оборудования спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В составлении текста для электронного экскурсовода принимали участие экскурсоводы Людмила Дьяконова (г. Ялта) и Дина Мулянова (г. Симферополь). Экскурсии записаны АНО «ТРК Крым» на «Радио Крым» дикторами — Дмитрий Остров, Игорь Полонский, Эмилия Люлькун, Елена Ильницкая. Сейчас в проработке аудиоэкскурсия по маршруту «Ялта — Симферополь», которая голосами приглашенных известных музыкантов будет рассказывать о Легендах Крыма, — сообщили в минкурортов РК.

Напомним, что 25 июля исполнилось 60 лет завершению строительство второй очереди междугородной троллейбусной линии «Алушта — Ялта», протяженностью 33 км. Таким образом, было завершено сооружение самого длинного горного троллейбусного маршрута в мире «Симферополь – Алушта — Ялта», протяженностью 85 км. Благодаря строительству новой дороги на Южный берег Крыма время в пути сокращено с 4 часов до 2,5.

Фото: минкурортов РК.