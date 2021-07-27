penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму запустили междугородние троллейбусы с аудиогидом

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Крыму запустили междугородние троллейбусы с аудиогидом

В Крыму запустили междугородние троллейбусы с аудиогидом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:23 27.07.2021

В Крыму междугородние троллейбусные маршруты «Симферополь – Ялта» и «Симферополь — Алушта» оснастили электронным экскурсоводом. Проект реализуется министерством курортов и туризма РК, ГУП РК «Крымтроллейбус» и АНО «ТРК Крым».

В Крыму запустили междугородние троллейбусы с аудиогидом

Троллейбусы с аудиогидом будут курсировать ежедневно — два рейса в Ялту и два в Алушту. За 2-2,5 часа пути пассажиры смогут прослушать 38 аудиоэкскурсий, которые включаются автоматически, соответствуя проезжаемому участку. Интерактивные экскурсии синхронизированы с маршрутом следования троллейбуса с помощью аудио оповещения и оборудования спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В составлении текста для электронного экскурсовода принимали участие экскурсоводы  Людмила Дьяконова (г. Ялта) и Дина Мулянова (г. Симферополь). Экскурсии записаны АНО «ТРК Крым» на «Радио Крым» дикторами — Дмитрий Остров, Игорь Полонский, Эмилия Люлькун, Елена Ильницкая. Сейчас в проработке аудиоэкскурсия по маршруту «Ялта — Симферополь»,  которая голосами приглашенных известных музыкантов будет рассказывать о Легендах Крыма, — сообщили в минкурортов РК.

В Крыму запустили междугородние троллейбусы с аудиогидом

Напомним, что 25 июля исполнилось 60 лет завершению строительство второй очереди междугородной троллейбусной линии «Алушта — Ялта», протяженностью 33 км. Таким образом, было завершено сооружение самого длинного горного троллейбусного маршрута в мире «Симферополь – Алушта — Ялта», протяженностью 85 км. Благодаря строительству новой дороги на Южный берег Крыма время в пути сокращено с 4 часов до 2,5.

В Крыму запустили междугородние троллейбусы с аудиогидом

Фото: минкурортов РК.

В Крыму запустили междугородние троллейбусы с аудиогидом

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.