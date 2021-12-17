В Крыму запустили «Новогодний поезд»

Сегодня в 11:01 по маршруту «Симферополь – Евпатория-Курорт» отправится «Новогодний поезд». Праздничный состав ЭД4М No 417 со всеми остановками для посадки и высадки пассажиров выполнит сегодня два рейса, а далее станет ежедневным в Крыму (как минимум, до Рождества).

«Новогодний поезд» Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) празднично оформлен, его пассажиров встречали Дед Мороз и Снегурочка. Поезд оснащен современным WI-FI оборудованием с бесплатным доступом к сети интернет и развлекательному порталу ЮППК с новостным, развлекательным, туристическим разделами.

Первыми пассажирами «Новогоднего поезда» стали дети Крымской Республиканской Общественной организации родителей детей-инвалидов «РОСТ». В рамках запланированных мероприятий дети с родителями в составе не менее 100 человек проследуют по маршруту из Симферополя в Евпаторию(и обратно).

Наш праздничный состав доставит хорошее настроение не только пассажирам, которые отправятся по маршруту на борту, но и всем, кто увидит этот поезд: состав украшен зимним орнаментом внутри и снаружи, — рассказал генеральный директор компании ЮППК Алексея Ильиных.

В дальнейшем, с 18 декабря Новогодний поезд будет курсировать по маршрутной сети компании.

Фото: ЮППК.

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