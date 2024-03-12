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В у запустили новый автобусный маршрут «АС Кировское — Старый »
фото: пресс-служба Минтранса РК

В Крыму запустили новый автобусный маршрут «АС Кировское — Старый Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:39 12.03.2024

В рамках исполнения поручения Главы Республики Крым Сергея Аксенова, под руководством помощника Главы Республики Крым Станислава Грецкого, а также по многочисленным обращениям пассажиров, с 12 марта 2024 года кировский участок автоколонны ГУП РК «Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию нового автобусного маршрута № 9-А «АС Кировское — Старый Крым».

Маршрут работает на регулярной основе и проходит через остановочные пункты: Автостанция Кировское, Кировское Аптека, Кировское Ж/Д вокзал, Кировское РЭС, Яркое поле, заезд Новопокровка, Журавки, Изобильное, Садовое заезд, Первомайское центр, Первомайское (Амбулатория), Изюмовка 1, Изюмовка 2, Изюмовка 3, Водохранилище. Старый Крым (ул.Ленина 20), Старый Крым (школа 1), Старый Крым (маг. Дисней), Старый Крым (ул. 13 Апреля), Старый Крым (д/с Звездное небо).

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Длина полного оборотного рейса составляет 89,4 километра.

На маршруте работает новая техника, отечественного производства, оснащённая системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, что гарантирует комфорт и безопасность наших пассажиров.

В случае возникновения вопросов по обслуживанию маршрутов ГУП РК «Крымтроллейбус» Вы можете обратится по номеру телефона горячей линии предприятия: +7 (978) 838-54-32 (звонки на номер горячей линии принимаются c 06:00 до 22:00).

По информации пресс-службы Министерства транспорта РК

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