В Крыму запустили первый (и единственный в Европе) инкубатор по производству малька креветки Vannamei

Выведены первые четыре миллиона мальков.

В Крыму, на базе сельхозкооператива «Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан» торговой марки «ЭЛЛАС» заработал первый и единственный в Европе инкубатор по производству малька креветки Vannamei. Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

На предприятии удалось вывести первые четыре миллиона мальков креветок. Предприятие планирует в этом году запустить 20 миллионов мальков в собственные пруды. В планах – инкубировать не менее 400 млн. мальков в год. В 2019 году на базе сельхозкооператива было произведено порядка 100 тонн продукции. В 2020 году республика получит порядка 200 тонн готовой продукции, — подчеркнул вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил, что уникальность крымского климата в сочетании с профессионализмом и настойчивостью руководящего состава и сотрудников предприятия дают отличные шансы для динамичного развития отрасли аквакультуры не только в Крыму, но и во всей России. Благодаря инкубатору, успешно реализуются программы импортозамещения и продуктовой безопасности.

Подчеркну, что в России такое количество креветки до 2019 года в условиях аквакультуры не производилось. Именно наше крымское предприятие сегодня является образцом успешного формирования нового вектора бизнеса, а также базой для тиражирования производственных мощностей в регионы, где климатические условия позволяют выращивать такую продукцию. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что предприятие занимает лидирующие позиции в российском и европейском сегменте, — заявил Рюмшин.

Фото: минсельхоз РК.