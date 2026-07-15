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Новости Республики

В Крыму запустили программу рефинансирования для промышленных предприятий

Опубликовал: news-parser в Бизнес 13:49 15.07.2026

В Крыму запущена новая программа поддержки промышленных предприятий – рефинансирование банковских кредитов под сниженную ставку 6%. Об этом «Крым 24» сообщил министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.

Как сообщил глава ведомства, программа разработана совместно с Фондом развития промышленности и направлена на поддержку рентабельности и устойчивости крымских предприятий. В рамках новой программы компании смогут заменить дорогие банковские кредиты со ставкой до 21% более доступными займами от Фонда, тем самым существенно снизив финансовую нагрузку и улучшив условия ведения бизнеса.

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По словам министра, крымские промышленные предприятия зарекомендовали себя как ответственные заемщики, поэтому такая программа является логичным шагом в поддержке реального сектора экономики региона.

источник: Московский комсомолец Крым

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