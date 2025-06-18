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В Крыму засуха возможна - когда?
фото: pikist.com

В Крыму засуха возможна — когда?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:25 18.06.2025

К 2027 году в Крыму может наступить серьезная засуха. Такое мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя крымской природоохранной организации «Экология и мир» Андрей Артов.

На региональном уровне считается, что циклы засухи – это шесть-семь лет. В Крыму были засушливыми 2020-й и 2021-й годы, а это значит, что уже в 2027-м и 2028-м годах будет серьезная засуха. Так считают гидрологи. Но это региональный подход, исторически сложившейся, – сказал Артов.

И отметил, что кроме регионального подхода есть еще и общая климатическая ситуация, и она заключатся в том, что идет глобальное потепление. Ежегодно средняя температура на планете становится все выше и выше.

В связи с этим региональные циклы тоже начинают меняться – засушливость усиливается, объяснил эксперт. И добавил, что поэтому в Крыму надо готовиться к тому, что на полуострове июль-август любого года могут быть достаточно засушливыми и жаркими.

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По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, глобально температура на Земле повышается из-за деятельности человека – это в разы превышает влияние природных явлений, которые могут нагревать планету. Также он высказал мнение, что один из ближайших пяти лет с высокой долей вероятности побьет прошлогодний температурный рекорд, став самым теплым в истории.

источник: РИА Новости Крым 

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