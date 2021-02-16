В Крыму завершается межрегиональная акция «Эстафета памяти»

Торжественное завершение межрегиональной акции «Эстафета памяти», направленной на увековечивание подвига уроженцев Сибири и Дальнего Востока, отдавших жизнь за освобождение Крыма в годы Великой Отечественной войны, состоится в Центральном музее Тавриды 17 февраля в 14:00.

В рамках мероприятия пройдет церемония передачи капсулы с родной землей героев-сибиряков и дальневосточников, документов об их жизненном и фронтовом пути. Также планируется торжественная передача документов о боевом пути и капсул с землей с мест последних боев дальневосточников и сибиряков, отдавших жизни за освобождение Крыма, для их последующего размещения в музеях Новосибирской и Амурской областей, Приморского края, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

СПРАВКА. В 2020 году Региональным отделением Российского военно-исторического общества в Новосибирской области в рамках празднования 75-летия Великой Победы и проведения Года памяти и славы совместно с органами государственной власти и местного самоуправления, ветеранскими организациями Приморского края, Амурской и Новосибирской областей организована межрегиональная акция «Эстафета памяти» в честь уроженцев Сибири и Дальнего Востока, отдавших жизни за освобождение Крыма в годы Великой Отечественной войны.

Цель – сохранение и увековечивание памяти о героях, укрепление межрегионального сотрудничества в сфере историко-патриотической работы, единение и сплочение народов России, лучшие представители которых отдавали свои жизни ради достойного будущего страны, не разделяя ее по территориальному и национальному признакам.

Эстафета началась 24 июня 2020 года в Приморском крае, затем продолжилась в Амурской и Новосибирской областях. В рамках эстафеты представителям Новосибирской области переданы документы о жизненном и боевом пути, а также капсулы с землей с малой родины 67 уроженцев Приморского края, Амурской области и Новосибирской областей.

В эстафете приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, ветеранские организации, а также Уссурийское суворовское военное училище, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. К.К. Рокоссовского, Пограничное управление ФСБ России по Амурской области, Совет ветеранов Благовещенского высшего танкового командного Краснознаменного училища имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова.