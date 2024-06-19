В Крыму завершается ремонт участка автодороги «Казанки – Почтовое» протяженностью более 5 км

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму завершаются ремонтные работы участка дороги общего пользования межмуниципального значения «Казанки – Почтовое» (в Бахчисарайском районе) общей протяженностью более 5 км. Заказчиком является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В настоящий момент комплекс ремонтно-восстановительных работ практически завершен. Дорожники заканчивают работы по установке дорожных знаков.

Развитие сельских территорий напрямую зависит от состояния дорожно-транспортной инфраструктуры. Доступность получения услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания ― те факторы, которые определяют качество жизни населения. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Крыму будет отремонтировано более 20 дорожных объектов на сельских территориях, — отметил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

По его информации, в этом году в Крыму, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 53 объекта, в том числе 28 автомобильных дорог протяженностью более 200 км и 25 мостов и мостовых сооружений общей протяженностью 1092,76 пог. м. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Крыму с 2019 года.