В Крыму завершается ремонт участка дороги Белогорск — Межгорье

В настоящий момент на участке полностью завершены работы по замене дорожного основания, укладке выравнивающего слоя и установке бордюрного камня. Дорожники выполняют работы по устройству верхнего слоя покрытия и укрепления обочин.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 регионах страны и призван модернизировать транспортную инфраструктуру в России. Особенно важно, что ремонт дорожных объектов осуществляется в отдаленных населенных пунктах, что напрямую положительно влияет на качество жизни граждан: это и комфортный безопасный проезд по дорогам, создание и модернизация дорожной инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируются мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются передовые инженерные решения и как следствие повышается сохранность и эксплуатационные характеристики дорожных объектов.

В прошлом году в Республике Крым по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано более 260 км дорог. Большой объем работ в 2023 году был выполнен по ремонту мостовых сооружений – работы велись на 24 объектах. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения составила более 866 пог. м.

В 2024 году в Республике Крым будет приведено в нормативное состояние более 200 км дорог – работы пройдут на 25 дорожных объектах. Также будет отремонтировано 25 мостов и путепроводов общей протяженностью 1092,76 пог.м.

По информации пресс-службы Министерства транспорта Республики Крым