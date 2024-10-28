В Крыму завершается смена «перезагрузки» для раненых бойцов

Ещё 20 раненых бойцов из спецподразделений зоны СВО прошли особую реабилитацию в Крыму в рамках проекта Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта «Перезагрузка». Это уже 4 смена в этому году, а со следующего года организаторы проекта планируют ещё больше расширить реализацию проекта на полуострове.

В прошлом году проект стартовал с одной расширенной смены, которая оказалась очень востребованной. В этом году запланировано было 3, но все таки по просьбам бойцов удалось провести 4. Помимо процедурной реабилитации на базе одного из санаториев Крыма бойцы проходят ещё и «моральную» перезагрузку во время посещения крымских достопримечательностей и встреч с детьми.

Крым всегда радушно готов принять всех наших героев. В этот раз это была первая поездка в Крым для всех ребят! Каждая встреча с детьми в МДЦ «Артек», каждое поездка по Крыму, каждый взгляд на море — это заряжает ребят. Огромное спасибо организаторам лагеря «Перезагрузка» за развитие проекта в Крыму, — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

Бойцы отмечают благоприятный результат для здоровья от процедур и нереальный заряд позитива.

Крымские грязи очень порадовали. А крымские красоты это просто нечто. Обязательно вернёмся в Крым, а пока назад к своим ребятам, — отмечает один из участников лагеря.

В следующем году проект вернётся на полуостров, организаторы планируют провести ещё больше смен и поддержать бойцов.

Просмотры: 11