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В Крыму завершено благоустройство семнадцати объектов комфортной городской среды
Фото: rk.gov.ru

В Крыму завершено благоустройство семнадцати объектов комфортной городской среды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:59 02.10.2020

Работы выполнены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В Крыму подрядные организации уже завершили работы по благоустройству 17 общественных пространств (в Евпатории, Саках, Симферополе и Ялте). Еще 10 объектов — в Армянске, Евпатории, Красноперекопске и Ялте — благоустроят до конца года.

Работы по благоустройству объектов комфортной городской среды предусмотрены Государственной программой Республики Крым «Формирование современной городской среды», которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда». На реализацию мероприятий госпрограммы в текущем году в федеральном и республиканском бюджетах предусмотрено более 560 миллионов рублей. Получателями субсидии для выполнения благоустройства в Республике Крым являются 6 муниципальных образований. Также привлечено финансирование из внебюджетных источников, — сообщили в министерстве ЖКХ РК.

В городе Саки завершено благоустройство всех девяти запланированных объектов. В Евпатории благоустроены пять общественных пространств, еще на двух идут работы. Также ведутся работы на объектах в Армянске, Красноперекопске и Ялте.

В министерстве ЖКХ Республики Крым подчеркнули, что выполнение целевых показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Республике Крым» является приоритетной задачей.

В Крыму завершено благоустройство семнадцати объектов комфортной городской среды

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