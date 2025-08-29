В Крыму завершилась четвёртая смена Школы молодого гуманитария

IV смена Школы молодого гуманитария подошла к концу:
Семь дней пролетели стремительно и оставили в сердце участников неизгладимый след. За это время ребята прошли путь от знакомства и первых шагов в проектной деятельности до глубоких лекций, дискуссий и духовных встреч, которые помогли каждому найти новые ориентиры. Экскурсии по музеям, храмам и историческим местам Крыма позволили прикоснуться к живой истории и увидеть её значение для современности. Лекции ведущих преподавателей и экспертов открыли для участников новые горизонты в науке, философии, религии и культуре. Мастер-классы научили ребят практическим навыкам — от ораторского искусства до самодисциплины и работы в медиапространстве.
Особое место заняли духовные беседы и богослужения, ставшие для многих временем осмысления приоритетов и укрепления веры. Итогом смены была защита проектов, где ребята представили свои идеи и творческие находки, над которыми трудились всю неделю, — сообщили в Школе.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: жизнь в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: жизнь в Крыму