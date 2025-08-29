Прямо сейчас:
В Крыму завершилась четвёртая смена Школы молодого гуманитария
фото: Школа молодого гуманитария

В Крыму завершилась четвёртая смена Школы молодого гуманитария

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:32 29.08.2025

IV смена Школы молодого гуманитария подошла к концу:

Семь дней пролетели стремительно и оставили в сердце участников неизгладимый след. За это время ребята прошли путь от знакомства и первых шагов в проектной деятельности до глубоких лекций, дискуссий и духовных встреч, которые помогли каждому найти новые ориентиры. Экскурсии по музеям, храмам и историческим местам Крыма позволили прикоснуться к живой истории и увидеть её значение для современности. Лекции ведущих преподавателей и экспертов открыли для участников новые горизонты в науке, философии, религии и культуре. Мастер-классы научили ребят практическим навыкам — от ораторского искусства до самодисциплины и работы в медиапространстве.

Особое место заняли духовные беседы и богослужения, ставшие для многих временем осмысления приоритетов и укрепления веры. Итогом смены была защита проектов, где ребята представили свои идеи и творческие находки, над которыми трудились всю неделю, — сообщили в Школе. 

источник: «Школа молодого гуманитария»
Просмотры: 6

