В Крыму завершилась четвёртая смена Школы молодого гуманитария

IV смена Школы молодого гуманитария подошла к концу:

Семь дней пролетели стремительно и оставили в сердце участников неизгладимый след. За это время ребята прошли путь от знакомства и первых шагов в проектной деятельности до глубоких лекций, дискуссий и духовных встреч, которые помогли каждому найти новые ориентиры. Экскурсии по музеям, храмам и историческим местам Крыма позволили прикоснуться к живой истории и увидеть её значение для современности. Лекции ведущих преподавателей и экспертов открыли для участников новые горизонты в науке, философии, религии и культуре. Мастер-классы научили ребят практическим навыкам — от ораторского искусства до самодисциплины и работы в медиапространстве.