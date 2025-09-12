В Крыму завершилась летняя оздоровительная кампания

В 328 лагерях дневного пребывания оздоровилось около 36 тыс. ребят, что составляет 17 % от общего количества всех школьников Крыма. Также в летний период на базе учебных заведений и клубов по месту жительства было открыто 465 тематических площадок для отдыха и развлечений. Их посетили более 105 тыс. детей, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Другим важным направлением является санаторно-курортное лечение детей.

В ведении Минздрава Республики Крым находится 10 работающих круглогодично санаторно-курортных учреждений, которые принимают юных пациентов. За три летних месяца там поправили здоровье около 7,4 тыс. человек, включая свыше 1 тыс. детей-инвалидов. Лечение проводится по разным медицинским профилям: от педиатрии и неврологии до травматологии и ортопедии, – сообщил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что развитие системы отдыха и оздоровления детей является ключевым компонентом государственной социальной политики. В Крыму и дальше будут работать над обеспечением доступности летнего детского отдыха.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым