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В Крыму завершилась первая в 2025 году «перезагрузка» раненых бойцов
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

В Крыму завершилась первая в 2025 году «перезагрузка» раненых бойцов

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 19:06 07.04.2025

В Крыму завершилась первая в этом году крымская смена проекта Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта – лагеря «Перезагрузка» (военкора Ирины Куксенковой).

Получившие на фронте ранения герои прошли полный курс крымских лечебных процедур и получили заряд крымского настроения с народной любовью. Реабилитация каждого бойца разрабатывалась индивидуально, среди процедур были лекарственные ванны, грязелечение, массаж, физиотерапию и другие процедуры.

Бойцы в полном восторге от крымской природы, оздоровления, посещения разных мест и МДЦ «Артек», а главное — людей! Народный фронт Крыма помогает в поездках ребят по нашему полуострову!

Каждый приезд и помощь в восстановлении наших героев — это гордость для Крыма. Всегда готовы сделать всё, чтобы помочь ребятам, спасибо организаторам!, — цитирует пресс-служба руководителя Народного фронта в Крыму.

Позитивные эмоции бойцы обещают передать своим товарищам на фронте, к которым уже хотят вернуться.  А организаторы «Перезагрузки» продолжают расширять количество крымских смен для наших ребят — в этом году их планируется не меньше пяти!

Узнайте больше:  Экс-сенатор и народный артист РФ написали свой вариант гимна Крыма

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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